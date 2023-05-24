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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يعد إنسانا طيب القلب.. زاخاروفا توجه رسالة شديدة اللهجة لجوزيب بوريل

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

 

 

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن حديث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن الهجوم الأوكراني على منطقة بيلجورود الروسية هو سقطة "فرويدية".

وأضافت زاخاروفا في تصريحات لها اليوم الاربعاء، أن تعليق بوريل يدل بشكل واضح على أنه لم يعد إنسانا طيب القلب.

وتابعت: "لا يستطيع التمييز والتفريق بين بيلجورود وبلجراد، كل الأمور اختلطت لديه. ربما يكون هذا سقطة فرويدية، لأن طريقة تعاملهم مع بلجراد، تشبه تعاملهم مع كل ما يقع خارج منظومة توابعهم".

وشددت زاخاروفا على أن تصريح بوريل، يثبت أنه فقد الاحترام والوقار.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن هذه ليست مسألة موقفه السياسي، لافته إلى أن الموضوع يتلخص في أنهم انغمسوا في الكذب لدرجة أنهم يناقضون أنفسهم، بحيث تصبح هذه الكذبة واضحة، وأنهم أصبحوا أضحوكة مطلقة مع هذه التصريحات الكاذبة تماما وهو أمر لم يعد يستوعبه العقل السليم.

وفي وقت سابق، لم يستطع بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، الإجابة على سؤال حول الهجوم الأوكراني على مقاطعة بيلجورود الروسية، ولم يتمكن من التمييز بين بلجراد وبيلجورود.

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