إصدار عملة عربية موحدة.. كيف ستؤثر على الاقتصادات| تفاصيل

تواجه العملة المحلية لكثير من الدول ضغوطا أمام الدولار الأمريكي خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وتبحث تلك الدول عن بديل لحماية عملتها، وتخفيف الضغوط عليها؛ ويكون ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات من بينها الاتفاق مع شركائها التجاريين على التبادل التجاري بالعملة المحلية.

خلف الحبتور

عملة خليجية موحدة مع مصر والأردن

أشاد خلف الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بالعلاقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد؛ واصفًا هذه العلاقة بأنها أخوية.

وقال "الحبتور"، خلال مداخلة هاتفية عبر تقنية" زووم"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد أشقاء من دم واحد؛ العلاقة بينهما قوية جدًا.

وأوضح أن أرباح الاقتصاد في دبي أفضل من الدول الأوروبية، لافتًا إلى أنه اشترى مجموعة فنادق في أوروبا كنوع من الاستثمار.

وأشار إلى أن الضغط بالدولار والفائدة يؤثر على أي اقتصاد فالعالم، كما أنه تم تقديم مقترح لإصدار عملة خليجية موحدة بين مجلس التعاون الخليج ومصر والأردن، للخروج من عبء الضغوطات الاقتصادية الناجمة عن الدولار.

وأكد أن مجلس التعاون الخليجي مستعد لإطلاق عملة موحدة ويكون لنا الريادة فيها، مضيفًا أن اتخاذ القرار والعمل في تطبيقه يساعد على نجاح الأمر، لافتًا إلى أن إصدار عملة موحدة عربية يساعد على تقوية الاقتصادات كما أن هناك تعاون قوي بين قادة الإمارات ورجال الأعمال، لكن لابد أن يكون مسبق بدراسات علمية واقتصادية، قبل التخلي عن عملة الدولار.

وأشار الملياردير الإماراتي في تصريحات تليفزيونية، إلى وجود تعاون فعلي قائم لدى رجال أعمال خليجيين، وبعض المسؤولين الحكوميين، نحو استبدال تداول عملة الدولار في المعاملات الدولية، سواء بالتعامل بالعملات المحلية، أو حتى عن طريق استحداث عملة جديدة.

الجنيه المصري

ما أهمية التعامل بالعملة المحلية؟

يذكر أنه قد قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، في أبريل 2023 إن هناك اجتماعات تجرى خلال الفترة الحالية مع البنوك المركزية وكذلك البنوك التجارية، خاصة في الهند وروسيا والصين، بشأن الاعتماد على العملة المحلية عند الاستيراد من الخارج.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الاعتماد على العملة المحلية سوف يقلل من الضغط على الدولار، موضحا أن الاحتياطي الإستراتيجي من الأرز نحو 3.7 شهر أي يكفى حتى آخر أغسطس.

وكان قد أعلن البنك المركزي الروسي، في يناير 2023، عن البدء في تحديد أسعار الروبل الرسمية مقابل 9 عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري، في خطوة بحسب خبراء المال والأعمال من شأنها دعم الاقتصاد المصري.

وأكد البنك المركزي الروسي حينها، أنه تم إدراج الجنيه المصري وعدد من العملات الأخرى، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا، مشيرا إلى أنه سوف يتم تحديد الأسعار الرسمية لهذه العملات مقابل الروبل.

ويخفف ذلك من الطلب على الدولار، ما قد يؤدي إلى إمكانية تراجع سعر صرف الدولار في مصر بشكل نظري، على المدى البعيد، كما أن هذا القرار سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا عن الدولار.

البريكس

الانضمام لبنك التنمية بتجمع البريكس

من الجدير بالذكر أنه قد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس 2023، على القرار رقم (628) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع إلى تجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

وكان بنك التنمية الجديد وافق، على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وأُقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالمياً، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي.

ويعد تجمع البريكس من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، و"بريكس" هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم،

وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

وبنك التنمية التابع لتجمع بريكس أنشأ في العام 2015 برأس مال 50 مليار دولار - وحسب خبراء الاقتصاد سوف يسهل انضمام مصر له في إمكانية الحصول على قروض ميُسرة بفائدة مُنخفضة.