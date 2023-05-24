وزيرة البيئة تتفقد الحديقة المركزية ضمن خطة تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء



قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بزيارة تفقدية للحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن زيارتها الحالية للمدينة للمشاركة بعدد من الفعاليات في إطار عرض انجازات ما بعد مؤتمر المناخ COP27، ومنها تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.

وأكدت وزيرة البيئة أن أعمال تطوير الحديقة المركزية تتم فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع محافظة جنوب سيناء، ضمن خطة تحويل مدينة شرم لمدينة خضراء مستدامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودعما للجهود الوطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، والحد من آثار التغيرات المناخية، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة دعمت تطوير الحديقة المركزية بقيمة 45 مليون جنيه، لتوسيع المساحة الخضراء، والتي تحيط بالمبنى الجديد لمحافظة جنوب سيناء، كنموذج لمبنى أخضر ذكى رقمى يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية تم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يعد تجربة ناجحة للتحول الكامل لاستخدام الطاقة الشمسية في شرم الشيخ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن كافة الأعمال المقامة بالحديقة تمت وفقاً لمعايير الاستدامة، والاشتراطات البيئية، مضيفة أن تطوير الحديقة يأتي أيضاً في ضوء الاهتمام بجهود التشجير لإحداث التوازن البيئي ومنع التصحر، بإعتبار أن الأشجار تعمل كمصد رئيسي للرياح، كما تعطي روعة وجمالاً للمنطقة المحيطة بها وتحمي الأراضى من أية أضرار بيئية، ولذا فقد تم الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء على تقديم الدعم البيئي اللازم لإتمام الأعمال المتعلقة ببروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه للقيام بأعمال التطوير بما يحقق المردود البيئي الجيد.

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