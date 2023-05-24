مدير منظمة العمل العربية يقرب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج بتونس

التقي فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، رئيس وأعضاء الوفد التونسي"حكومة وأصحاب أعمال وعمال " المشارك في الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مبديا استعداده لتقديم كل العون للم الشمل وإزالة الخلاف فيما بينهم .

وقال يسعدني أن التقي الوفد التونسي بأطرافه الثلاثة ، مؤكدا أن التوافق بينكم يثلج قلبي ، فلا أرضي وأنا مدير عام لمنظمة العمل العربية أن يكون هناك خلاف بين أطراف الإنتاج في أي دولة عربية ، وخصوصا تونس لأنها في قلبي وهي رمز للحوار الاجتماعي .

ومن جانبه وجه رئيس الوفد التونسي الشكر للمدير العام علي تدخله وديا لتقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة في تونس ، مؤكدا أن تونس تستطيع أن تخرج من أي خلاف بالحوار الاجتماعي، وصفها بأنها مدرسة والأطر كثيرة.

ووعد رئيس الوفد التونسي المدير العام بأن أي خلاف بين أطراف الإنتاج سيحل قريبا ، كما وجه الدعوة للمدير العام لزيارة تونس في اقرب وقت.

كما وجه الشكر للمدير العام علي استقباله لوفد تونس بأطراف الثلاثة، وعلى دوره المميز والفعال للم الشمل بين الأطراف في تونس ، مؤكدا أن كل طرف يعبر عن رؤيته ويدافع عن حقه ، ولكن الحوار الاجتماعي قادر علي حل أي خلاف والتفاوض يقرب وجهات النظر ، وأن تونس مدرسة في التفاوض الاجتماعي .

وفي ختام اللقاء أعرب المدير العام لمنظمة العمل العربية عن سعادته لسماع هذه الكلمات من وفد تونس ، والذي ان دل علي شيء فهو يدل أن الخلاف داخلي قابل للحل، متمنيا أن يصل الأطراف إلي حل قريب ، مؤكدا حضوره إلي تونس في يوليو المقبل لزيارة أطراف الإنتاج الثلاثة، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد .