صحف الكويت| الأمير: فخورون بإنجاز السعودية.. موسكو تصد أكبر هجوم لمقاتلين روس مناهضين لبوتين.. وبايدن يثير السخرية

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تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة القبس إنه في لمسة فخر سامية بما تشهده الشقيقة السعودية من قفزات لافتة، بعث أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيهما عن خالص تهانيه بنجاح وصول رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وزميلته ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية.

وأشاد بهذا الإنجاز التاريخي والعلمي في مجال الفضاء، الذي يجسد ما وصلت إليه المملكة في المجالات العلمية والتقنية من تقدم ورقي عالٍ، مؤكداً أن هذا الإنجاز السعودي والعربي هو محل فخر واعتزاز الجميع.



وذكرت صحيفة الجريدة أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد قد بعث ببرقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودية، كما بعث أيضا برقية تعزية إلى الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال إيطاليا.