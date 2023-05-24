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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بحملات توعية لاستخدام المياه مع دخول فصل الصيف

نادر الخبيري ، عضو
نادر الخبيري ، عضو مجلس النواب

قال النائب نادر الخبيري  عضو مجلس النواب، إن وعي المواطن بقضايا المياه سيخفف من أزمة الشح المائي، وأن يبدأ وعي المواطن من مرحلة الحضانة والابتدائي حتى الجامعة من خلال المناهج.

 

وأضاف النائب نادر الخبيري، أن كفاءة استخدام المياه في مصر عالية جدا عكس ما يروجه البعض لأننا نستخدم المياه مرة واثنان لسد الفجوة المائية وترشيد الاستخدامات في كل القطاعات سواء المنزلي أو الصناعة والزراعة الحديثة والمحاصيل التي لا تستخدم مياه كثيرة.

 

ولفت عضو مجلس النواب ، إلى أهمية وجود القوانين الرادعة بحيث يخشاه المواطن الذي يهدر المياه، لافتا إلى أهمية زيادة الوعي لأنه أمن قومي لأن المياه حق للجميع ومسؤولية الجميع أيضًا خاصة مع دخول فصل الصيف واستخدام المياه بشكل سيئ .

 

وأشار النائب نادر الخبيري ، الى خطورة الزيادة السكانية، حيث ان مواردنا المائية محدودة والزيادة السكانية كبيرة، ولذلك فإن التوعية بأهمية المياه أمر مهم جدا ويعتبر أمن قومى .

 

وتابع عضو مجلس النواب ، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية لإدارة موارد المياه وقامت بالعديد من المشروعات لسد الفجوة أهمها محطات معالجة مياه الصرف الصناعي والصرف الزراعي، وتحلية مياه البحر.

 

وأكد النائب نادر الخبيري  عضو مجلس النواب ، أنه لدينا تجارب في سيناء في حصاد الأمطار والسيول وشحن مياه الخزانات وإعادة استخدام المياه لصالح المجتمع، ومن أهم محطات معالجة الصرف الزراعي وإعادة استخدامها مثل مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب في اليوم ، ومحطة مصرف بحر البقر التي دخلت موسوعة جينيس بطاقة 6,6 مليون متر مكعب في اليوم. 

نادر الخبيري فصل الصيف الزيادة السكانية

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