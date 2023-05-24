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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال مصر يشيد بالمشروعات الخدمية والتنموية على أرض السويس

صدى البلد

اشاد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالمشروعات الخدمية والتنموية العملاقة التي تم تنفيذها علي أرض محافظة السويس، والتي تهدف لتحسين وجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات. 

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه، محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة.

كما حضر اللقاء كل من المهندس محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول ، والكيميائى هشام فتحى رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول، وسعيد زكريا رئيس نقابة النصر للبترول، ورئيس الاتحاد المحلى لعمال مصر بالسويس، والمهندس أيمن حسن مدير شركة أنابيب البترول، وعبد الجليل ابو بكر رئيس نقابة السويس لتصنيع البترول.

وتناول اللقاء الحديث حول المشروعات البترولية القومية الضخمة داخل محافظة السويس، باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية ، كما تم مناقشة بعض الأمور المهمة التي تخص بعض الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع البترول.  

وأعرب محافظ السويس عن ترحيبه وسعادته بهذه الزيارة ، وقدم محمد جبران الشكر لمحافظ السويس على بذل الجهد لتحقيق أهداف وطموحات أبناء السويس وتحقيق مزيداً من الاستقرار والتقدم .

في ختام اللقاء قدم محمد جبران درع النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول لمحافظ السويس تقديراً وتكريما لجهوده وتعاونه الصادق .

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