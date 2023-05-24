البيت الأبيض: بايدن يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك الشهر المقبل لتعزيز العلاقات الثنائية

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، في البيت الأبيض، يوم الخامس من شهر يونيو المقبل؛ لتعزيز العلاقات العميقة والدائمة بين البلدين.

وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/ - بأنه من المقرر أن يستعرض الزعيمان جهودهما باعتبارهما أعضاء في الناتو، وشركاء مقربين، لتعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي، وتعزيز الرخاء الاقتصادي.

وأوضح أن "الطرفين سيناقشان الدعم الثابت لأوكرانيا في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا، وسبل التنسيق في مجموعة من القضايا، بما في ذلك أمن الطاقة وتغير المناخ والقضايا العالمية الأخرى".