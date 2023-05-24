اختيار عايدة محيي الدين رئيساً لجنة شئون المرأة بمؤتمر العمل العربي

اختار فريق العمال بلجان الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ثالث جلسة عقدت له صباح اليوم الاربعاء ، عايدة محي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، لشؤن المراة ونائب سكرتارية المراة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيساً للجنة شئؤن المراة بالمؤتمر ممثلا عن عمال مصر .

وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي ،الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، يشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.