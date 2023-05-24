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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد يوضح أهمية اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي السنوية| فيديو

علي الإدريسي
علي الإدريسي

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للتشريع والإحصاء، إن اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي السنوية جاءت توقيت غاية في الأهمية، في ظل ما يعاني منه الاقتصاد الإفريقي من أزمات.

وأضاف “الإدريسي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن التحرك الآن يتم على أساس خلق تعاون بين الدول الإفريقية كحزمة وحدة لتعاون مع مؤسسات دولية توفر لهم التمويل اللازم من خلال خفض سعر الفائدة على القروض.

وتابع أستاذ الاقتصاد ، أنه من خلال أسعار الفائدة المنخفضة تتاح الفرصة للدول الإفريقية للاستمرار في عجلة التنمية الخاصة بها، لافتًا إلى أن القارة الإفريقية يجب أن تتحول من التابعية الاقتصادية للمشاركة الاقتصادية.

فيما أكد أن الاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر لم يصبح رفاهية، مضيفا أن تكلفة تغير المناخ والتلوث يتحملها الجميع وليس لها علاقة بدول غنية أو فقيرة؛ لذلك فإن التكلفة لها جانب اقتصادي كبير دفعت الدول للتحرك نحو الاقتصاد الأخضر. 

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