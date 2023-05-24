عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل حصاد القمح.. الزراعة تكشف تفاصيل انطلاق حملة القوارض

صدى البلد

صرح د احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان حملة ما بعد حصاد المحاصيل الشتوية لمكافحة القوارض" .هي  حملة واحدة من ثلاث حملات تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، وذلك  بناءا على  توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدأت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات "

وأضاف خلال بيان له اليوم،  أنه تأتي أهميتها في الحد من اعداد الفئران المتواجدة داخل الاحوزة الزراعية حيث ان الفترة السابقة من الفترات التي يزداد خلالها تكاثر الفئران وحصاد القمح من الحقول وعمليات الخدمة للأراضي تؤدي الى خروج الفئران وانتشارها، وقد تهاجم الزراعات الصيفية القائمة بالحقول.

وأوضح ان هذه الحملة تستهدف 1,5 مليون فدان باستخدام كمية من الطعوم تصل الى 200 طن توفرها الوزارة من خلال وحدة الخلط والتعبئة والتي تم إعادة تأهيلها خلال الفترة السابقة. يتم توزيع الطعوم على طول الترع والمصارف والسكك الحديدية والطرق العامة القريبة من الأراضي الزراعية، حيث تمثل جوانب هذه الأماكن مسكن ملائم للقوارض ومنه تهاجم الزراعات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن الحملة تشمل 27 محافظة وتقوم الإدارة بتوفير المبيدات اللازمة قبل كل حملة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بواسطة مهندسي مكافحة القوارض بكل إدارة زراعية، ويتم متابعة اعمالها من خلال لجان تابعة للإدارة العامة لمكافحة القوارض بإدارة المتابعة.

وذكر أيضا ان الإدارة العامة لمكافحة القوارض من الإدارات الفاعلة في الحفاظ على الحاصلات الزراعية وتبذل جهدا كبيرا سواء على مستوى المديريات او على مستوى الإدارة العامة لمكافحة القوارض وتلعب المهندسات الزراعيات دورا ارشاديا وتوعويا هاما قبل واثناء حملات مكافحة القوارض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

محاولة يائسة للوقيعة بين الدول.. الخارجية ترد على البيان الإثيوبي بشأن القمة العربية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

ترشيحاتنا

الذهب يترقب إشارات مستقبل السياسية النقدية الأمريكية

انهيار بايدن أو موته يثير قلق أمريكا.. ورد حاسم من هيلاري

روسيا تعلن إغلاق جسر القرم اليوم.. ما السر؟

قانون الانتخابات الجديد.. خطوة أولى على طريق الاستقرار في ليبيا| تفاصيل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

10 كلمات فيها معجزة ترزقك بالحج والعمرة.. رددها بيقين لتكون من ضيوف الرحمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت بسنت.. قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية

احترسي.. المضمضة بالماء والملح تصيبك بمشاكل صحية خطيرة

شاهد.. شجار عنيف يندلع بين ركاب في مطار شيكاغو بأمريكا

ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟

فيديو

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ