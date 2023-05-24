توغل محدود لآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس

توغلت عدة أليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء لمسافة محدودة شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتوغلت أربع جرافات عسكرية من نوع D9 يرافقها دبابتين ميركافاة وكباش عسكري انطلاقا من بوابة ( شراب العسل) قرب الحدود الشرقية لبلدة الفخاري شرقي محافظة خانيونس وشرعت الآليات بعمليات تجريف وتسوية في أراضي المواطنين وتتجه صوب الشمال .

وكانت جرافات الاحتلال توغلت يوم امس في موقع مجاور من الحدود.

اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات وطواقم البلدية، قبل قليل، حي الصلعة في قرية جبل المكبر.

وأغلقت قوات الاحتلال بعض شوارع بلدة جبل المكبر.

وتستعد الجرافات لتنفيذ عملية هدم في المكان.