لا يمكن التسامح معه.. باكستان تدرس إجراء عقابي ضد حزب عمران خان

أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجا آصف، اليوم الأربعاء، أن باكستان تدرس حظر حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان السياسي “باكستان تحريك إينصاف” (PTI).

وقال آصف للصحفيين، إنه قيد النظر في حظر تحريك إنصاف، مضيفا: "لقد هاجم حزب عمران خان أساسا كبيرا للدولة، ولم يحدث هذا من قبل".

وأكد أنه لا يمكن التسامح معه أبدا.

وفي وقت سابق، قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، إن مكتب المحاسبة الوطني، المعني بمكافحة الفساد، استمع إلى أقوال خان، الثلاثاء، في اتهامات بالفساد، وذلك بعد أقل من أسبوع على رفضه استدعاء للمثول أمامه واستنكاره للاتهامات الموجهة إليه.

وألقت الشرطة القبض على خان في التاسع من مايو، مما دفع أنصاره لتنظيم احتجاجات واسعة، وأثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نووياً في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود. وأُطلق سراح خان بعد ذلك بكفالة.

ووصف خان هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها وعبثية وملفقة تماماً" في بيان إلى المكتب الأسبوع الماضي.

وشن خان (70 عاماً) حملة منذ ذلك الحين من أجل انتخابات مبكرة ونظم مع أنصاره مسيرات في جميع أنحاء البلاد.

