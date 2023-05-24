عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل قرض الحج من بنك مصر.. خدمات

صدى البلد

أعلن بنك مصر عبر موقعه الرسمى عن شروط تقديم  قرض الحج والعمرة للمصريين مع تطبيق الشروط والاحكام فى هذا الصدد 

 

يأتى ذلك من  من خلال برامج التمويل الآتية:

  • الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.
  • الموظفين بموجب إثبات الدخل.
  • أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.
  • أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش او بدون)
  • أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

 

الشروط العامة لمنح القرض:

  • سعر عائد تنافسي
  • الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.
  • نسبة التمويل تصل الى 100%.
  • مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

 

المستندات الأساسية المطلوبة:

  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  • أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء - مياه -تليفون).
  • عرض سعر معتمد من الشركة / الشركات.

 

بالنسبة للموظفين:

  • شهادة مفردات الراتب الشهري.
  • تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

 

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

  • صورة البطاقة الضريبية.
  • صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة).
  • صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.
  • كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

 

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

  • بيان بقيمة المعاش.
  • بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).
  • تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

 

مميزات إضافية:

  • يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

محاولة يائسة للوقيعة بين الدول.. الخارجية ترد على البيان الإثيوبي بشأن القمة العربية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

ترشيحاتنا

فوز مصر كعضو أصل في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

الذهب يترقب إشارات مستقبل السياسية النقدية الأمريكية

انهيار بايدن أو موته يثير قلق أمريكا.. ورد حاسم من هيلاري

روسيا تعلن إغلاق جسر القرم اليوم.. ما السر؟

قانون الانتخابات الجديد.. خطوة أولى على طريق الاستقرار في ليبيا| تفاصيل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت بسنت.. قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية

احترسي.. المضمضة بالماء والملح تصيبك بمشاكل صحية خطيرة

شاهد.. شجار عنيف يندلع بين ركاب في مطار شيكاغو بأمريكا

ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟

فيديو

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ