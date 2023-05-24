تفاصيل قرض الحج من بنك مصر.. خدمات

أعلن بنك مصر عبر موقعه الرسمى عن شروط تقديم قرض الحج والعمرة للمصريين مع تطبيق الشروط والاحكام فى هذا الصدد
يأتى ذلك من من خلال برامج التمويل الآتية:
- الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.
- الموظفين بموجب إثبات الدخل.
- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.
- أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش او بدون)
- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).
الشروط العامة لمنح القرض:
- سعر عائد تنافسي
- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.
- نسبة التمويل تصل الى 100%.
- مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.
المستندات الأساسية المطلوبة:
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء - مياه -تليفون).
- عرض سعر معتمد من الشركة / الشركات.
بالنسبة للموظفين:
- شهادة مفردات الراتب الشهري.
- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).
بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:
- صورة البطاقة الضريبية.
- صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة).
- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.
- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.
بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:
- بيان بقيمة المعاش.
- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).
- تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).
مميزات إضافية:
- يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.