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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: إنشاء خط لفرز المخلفات في مصنع التدوير بالخناصير بطاقة 250 طنا

صدى البلد

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، زيارة لمصنع تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، تفقدت خلالها منظومة المعالجة والتخلص الآمن للمخلفات الحالية بالمصنع، للوقوف على الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمدينة.


وأوضحت وزيرة البيئة أن الطاقة الاستيعابية للمصنع تبلغ 140 طن يوميًا، ويتم فرز المخلفات وكبسها إضافة إلى عملية معالجة المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي منها، حيث يتم توريده للمشاتل والفنادق المتواجدة فى مدينة شرم الشيخ حيث يبلغ عملية الإنتاج 150 طن فى الشهر.


وأضافت وزيرة البيئة أن عملية فرز وكبس البلاستيك والكارتون تتم بالمصنع، ويتم إعادة تدويره من خلال إحدى الشركات بالقاهرة نظرًا لطبيعة المنطقة كونها وجهة سياحية، لمنع أية أنشطة صناعية داخل مدينة شرم الشيخ.


ومستهدف بعد عملية التوسعة للمصنع المقدمة إلى مجلس الوزراء ووزارة البيئة الوصول إلى 1500 طن فى الشهر لتلبية التنمية الزراعية طبقاً للخطة الإستراتيجية لمحافظة جنوب سيناء بمدن رأس سدر والطور.

وتبلغ عملية التوسعة 45 ألف متر مربع بالنسبة لكمية المخلفات الواردة للمصنع، حيث تقدر أن تبلغ نسبة الإشغال تخطى 300 طن يومياً، كما تم الإتفاق على إنشاء خط لفرز المخلفات بطاقة تبلغ 250 طن فى اليوم إضافة إلى الخط الحالي والبالغ 140 طن، تحسبا لأي زيادة فى نسب الإشغال بالمدينة كلها.

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