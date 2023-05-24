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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

225 ألف جنيه إسترليني.. تغريم حضانة في بريطانيا بسبب فضلات الفئران

صدى البلد

تعرض فرع من أكبر وأشهر حضانات الأطفال في بريطانيا لغرامة غير مسبوقة بعد أن عثر المفتشون على فضلات فئران جديدة في المطبخ ومناطق لعب الأطفال في الحضانة بداخل مجمع مستشفيات في شرق لندن، بحسب ما نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

تم تغريم حضانة "بيزي بييز"، التي تملك إدارة 375 حضانة في إنجلترا واسكتلندا وويل، 225000 جنيه إسترليني و15000 جنيه إسترليني كتكاليف من قبل محكمة في لندن الأسبوع الماضي، بعد الاعتراف بالذنب في مخالفات سلامة الأغذية والنظافة التي تم الكشف عنها في المشتل على أراضي بمستشفى جامعي في ليتونستون.

وتعد هذه الغرامة واحدة من أكبر الغرامات التي تفرض على كيان واحد، بعد أن علمت المحكمة أن مفتشين من مجلس والثام فورست وجدوا "أدلة كثيرة" على فضلات الفئران في جميع أنحاء المطبخ، وبجوار الأحواض وفي المخزن، وكذلك في غرف لعب الأطفال.

في هذا السياق، تساءل الخبراء عن أساس مزاعم الحكومة بوجود أماكن كافية لرعاية الأطفال في بريطانيا.

واستخدم المجلس سلطات الطوارئ لإغلاق الحضانة مؤقتًا بعد التفتيش الذي تم في يناير من العام الماضي.

وقال خفين ليمباجي، عضو مجلس الوزراء في والثام فورست لسلامة المجتمع، إن حجم الغرامة كان اعترافًا بجدية النتائج.

كما أخفقت الحضانة في توفير الصابون في دورات المياه، وكان هناك نقص في الماء الساخن بسبب خلل في الغلاية، فضلاً عن عدم كفاية التنظيف في أجزاء من المشتل. 

وأظهرت الصور التي التقطها فريق التفتيش وسخا في الخزائن المستخدمة لتخزين أكواب الشرب للأطفال، فضلا عن فضلات الفئران على الأرضيات.

في العام الماضي، تم تغريم دار حضانة في أسكتلندا تديرها “سلسلة برايت هورايزونز” 800 ألف جنيه إسترليني بعد وفاة طفل يبلغ من العمر 10 أشهر بقطعة فاكهة بينما ترك دون إشراف.

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