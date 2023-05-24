عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تشارك في البوتشى بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين

صدى البلد

تشارك مصر في منافسات البوتشى بالألعاب العالمية الصيفية الـ16 للأولمبياد الخاص، والتي تقام بداية من يوم 17 يونيو وحتى 25 يونيو بالعاصمة الألمانية برلين، ضمن مشاركة 170 دولة يمثلها 7000 لاعب ولاعبة، يتنافسون في 26 رياضة أولمبية، من بينها البوتشى. 

وهناك أدلة على أن لعبة البوتشي كانت تُلعب منذ عام 264 قبل الميلاد في روما، ويشارك فيها 33 لاعبا ولاعبة من 17 دولة من المنطقة من بين 324 لاعبا ولاعبة حول العالم عبارة عن 262 لاعبا و62 شريكا، وتقام المسابقات على أرض ميسي برلين في القاعة 1.2.

ويمثل مصر في تلك الرياضة لاعبان هما إبراهيم راشد وإسلام عبد الصبور ومعهما مروان أشرف مدربا، وتشارك مصر بعثة مكونة من 102 فرد عبارة عن 65 لاعبا ولاعبة و37 مدربا ومدربة، ويترأس البعثة الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني، وعمرو محي الدين الطحاوي نائبا له، وتشارك مصر في 15 رياضة هي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوى والهوكي الأرضي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي واللاعبين القادة العالمي المقامين على هامش الألعاب.

وتشهد البوتشى مشاركة 17 دولة من المنطقة، حيث يشارك كل من الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين والسودان وتونس والإمارات بلاعبين، بينما تشارك كل من إيران وليبيا وسوريا بلاعب واحد، وتشارك السعودية بـ 4 لاعبين. 

وكشفت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية من خلال الدكتور عماد محى الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، والدكتور شريف الفولى، مدير عام الألعاب والمسابقات، أنه وعقب غلق باب التسجيل تبدأ عملية الإعداد العملية للفرق المختلفة والدخول في معسكرات مفتوحة ومغلقة لحين السفر لألمانيا للانضمام لبرنامج المدن المضيفة والذي يسبق الألعاب بثلاثة أيام، حيث ستقوم عدد من المدن الألمانية باستضافة اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وقال محى إن كرة البوتشي هي رياضة تتطلب المهارة والتفكير الاستراتيجي، والهدف بالنسبة إلى كل فريق هو أن يتمكن من تحريك أقصى عدد من كراته (بوتشي)، إلى نقطة أقرب من كرات الفريق المنافس للكرة الصغرى (بالينا). 

يمكن أن يضم الفريق الواحد أي عدد من اللاعبين بدءا من اثنين، مرورا بأربعة، ووصولا إلى ثمانية كحد أقصى.

ويحق لكل لاعب في الفرق الحصول على كرتين، حيث يتبادل لاعبو الفريق الواحد الأدوار في دحرجة الكرة صوب الكرة الصغرى (بالينا)، والتي يفترض أن تكون قد ألقيت من البداية في الملعب.

ويمنح اللاعبين نقاطا عن كل كرة يتم تحريكها إلى أقرب نقطة من الكرة الصغرى (بالينا). 

يسمح برمي الكرة على الطائر، بدلا من دحرجتها، لتصطدم بكرة النقطة بهدف تحريكها قدما يجوز إحلال الكرات، بما فيها الكرة الصغرى (بالينا)، بكرات اللاعبين الآخرين.

فيما أشار الفولى إلى أن الزوجي يتكون من لاعب أولمبياد خاص وشريك، كما يمكن أن يتكون الفريق من لاعبين أولمبياد خاص وشريكين. 

وتعد رياضة البوتشي واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية، حيث تم ذلك عام 1995.وقد استضافت الألعاب العالمية الصيفية 1999 ما مجموعه 189 لاعب بوتشي، مثلوا 33 برنامج أولمبياد خاصا. 

وسوف تشهد ألعاب برلين مسابقات في الفردي والزوجي والفريق (أربعة أشخاص) والزوجي الموحد وفريق موحد (أربعة أشخاص).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

محاولة يائسة للوقيعة بين الدول.. الخارجية ترد على البيان الإثيوبي بشأن القمة العربية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

ترشيحاتنا

في هذا الموعد.. وزيري يعلن الكشف عن أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية

فوز مصر كعضو أصل في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

الذهب يترقب إشارات مستقبل السياسية النقدية الأمريكية

انهيار بايدن أو موته يثير قلق أمريكا.. ورد حاسم من هيلاري

روسيا تعلن إغلاق جسر القرم اليوم.. ما السر؟

قانون الانتخابات الجديد.. خطوة أولى على طريق الاستقرار في ليبيا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت بسنت.. قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية

احترسي.. المضمضة بالماء والملح تصيبك بمشاكل صحية خطيرة

شاهد.. شجار عنيف يندلع بين ركاب في مطار شيكاغو بأمريكا

ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟

فيديو

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ