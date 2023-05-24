مصر تشارك في البوتشى بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين

تشارك مصر في منافسات البوتشى بالألعاب العالمية الصيفية الـ16 للأولمبياد الخاص، والتي تقام بداية من يوم 17 يونيو وحتى 25 يونيو بالعاصمة الألمانية برلين، ضمن مشاركة 170 دولة يمثلها 7000 لاعب ولاعبة، يتنافسون في 26 رياضة أولمبية، من بينها البوتشى.

وهناك أدلة على أن لعبة البوتشي كانت تُلعب منذ عام 264 قبل الميلاد في روما، ويشارك فيها 33 لاعبا ولاعبة من 17 دولة من المنطقة من بين 324 لاعبا ولاعبة حول العالم عبارة عن 262 لاعبا و62 شريكا، وتقام المسابقات على أرض ميسي برلين في القاعة 1.2.

ويمثل مصر في تلك الرياضة لاعبان هما إبراهيم راشد وإسلام عبد الصبور ومعهما مروان أشرف مدربا، وتشارك مصر بعثة مكونة من 102 فرد عبارة عن 65 لاعبا ولاعبة و37 مدربا ومدربة، ويترأس البعثة الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني، وعمرو محي الدين الطحاوي نائبا له، وتشارك مصر في 15 رياضة هي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوى والهوكي الأرضي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي واللاعبين القادة العالمي المقامين على هامش الألعاب.

وتشهد البوتشى مشاركة 17 دولة من المنطقة، حيث يشارك كل من الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين والسودان وتونس والإمارات بلاعبين، بينما تشارك كل من إيران وليبيا وسوريا بلاعب واحد، وتشارك السعودية بـ 4 لاعبين.

وكشفت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية من خلال الدكتور عماد محى الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، والدكتور شريف الفولى، مدير عام الألعاب والمسابقات، أنه وعقب غلق باب التسجيل تبدأ عملية الإعداد العملية للفرق المختلفة والدخول في معسكرات مفتوحة ومغلقة لحين السفر لألمانيا للانضمام لبرنامج المدن المضيفة والذي يسبق الألعاب بثلاثة أيام، حيث ستقوم عدد من المدن الألمانية باستضافة اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وقال محى إن كرة البوتشي هي رياضة تتطلب المهارة والتفكير الاستراتيجي، والهدف بالنسبة إلى كل فريق هو أن يتمكن من تحريك أقصى عدد من كراته (بوتشي)، إلى نقطة أقرب من كرات الفريق المنافس للكرة الصغرى (بالينا).

يمكن أن يضم الفريق الواحد أي عدد من اللاعبين بدءا من اثنين، مرورا بأربعة، ووصولا إلى ثمانية كحد أقصى.

ويحق لكل لاعب في الفرق الحصول على كرتين، حيث يتبادل لاعبو الفريق الواحد الأدوار في دحرجة الكرة صوب الكرة الصغرى (بالينا)، والتي يفترض أن تكون قد ألقيت من البداية في الملعب.

ويمنح اللاعبين نقاطا عن كل كرة يتم تحريكها إلى أقرب نقطة من الكرة الصغرى (بالينا).

يسمح برمي الكرة على الطائر، بدلا من دحرجتها، لتصطدم بكرة النقطة بهدف تحريكها قدما يجوز إحلال الكرات، بما فيها الكرة الصغرى (بالينا)، بكرات اللاعبين الآخرين.

فيما أشار الفولى إلى أن الزوجي يتكون من لاعب أولمبياد خاص وشريك، كما يمكن أن يتكون الفريق من لاعبين أولمبياد خاص وشريكين.

وتعد رياضة البوتشي واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية، حيث تم ذلك عام 1995.وقد استضافت الألعاب العالمية الصيفية 1999 ما مجموعه 189 لاعب بوتشي، مثلوا 33 برنامج أولمبياد خاصا.

وسوف تشهد ألعاب برلين مسابقات في الفردي والزوجي والفريق (أربعة أشخاص) والزوجي الموحد وفريق موحد (أربعة أشخاص).