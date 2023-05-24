369 عضوا يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال بالدورة 49 لمؤتمر العمل العربي

استعرضت الجلسة العامة للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي ، اليوم الأربعاء، أعمال لجنة اعتماد العضوية والتى أكد تقريرها أن تمثيل الأطراف الثلاثة المشاركة فى أعمال الدورة الحالية من المؤتمر بلغ فيه أعضاء الوفود الحكومية 180 عضواً ، وأعضاء وفود أصحاب الأعمال 64 عضواً ، وأعضاء وفود العمال 125 عضواً .

وبذلك بلغ الاعضاء المشاركين فى المؤتمر المعتمدين بمعرفة دولهم 369 عضواً برئاسة وزراء ورؤساء وفود وعدد من المندوبين والمستشارين أطراف العمل الثلاثة فضلا عن ان مجموع الأعضاء الذين لهم حق التصويت فى المؤتمر بلغ 74 عضواً بواقع 40 صوتاً للحكومات و17 صوتاً لأصحاب الأعمال ، و 17 صوتاً للعمال