مؤتمر العمل العربي يوصي بإقرار آليات جديدة للحماية الاجتماعية

استعرضت الجلسة العامة للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أعمال لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية خلال أعمالها.

وأوصت اللجنة باستمرار العمل فى اختيار معايير العمل العربية التى يجب مراجعتها وإدخال تعديلات على أحكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والتغيرات المستجدة، واستحداث معايير عمل عربية جديدة، وذلك فى إطار العمل على تطوير معايير العمل العربية باستمرار باعتبارها من أبرز الآليات الصادرة عن المنظمة فى سبيل تطوير تشريعات العمل العربية، وتحديث موسوعة تشريعات العمل العربية للاستفادة من تشريعات العمل الحديثة المواكبة للتطورات الخاصة بأسواق العمل.

وأكدت أهمية إقرار آليات جديدة للحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الخاصة "كالأطفال والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة"، والعاملين فى الإقتصاد غير المنظم وتضمينها فى تشريعات العمل العربية بما يعزز السلام الاجتماعى، مع دعوة الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقيات غير المصادق عليها تحقيقاً لأهداف النشاط المعياري العربي.

كما تم التأكيد على التنسيق بشأن مشاركة المجموعة العربية في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف مطلع الشهر المقبل.