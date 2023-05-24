روسيا تعلن إغلاق جسر القرم اليوم.. ما السر؟

كشف مسؤول معين من روسيا لإدارة شبه جزيرة القرم أن السلطات أغلقت جسر القرم اليوم، الأربعاء، لعدة ساعات بسبب "تدريبات جارية".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي أكسيونوف، عبر تيليجرام إن "جسر القرم مغلق بسبب تدريبات جارية في المنطقة، وأن حركة المرور ستعود في غضون ساعات قليلة".

جدير بالذكر أن الجسر شيدته موسكو وهو يربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار في روسيا.

وحذرت موسكو مرارا وتكرارا من أن أي هجوم تشنه كييف على شبه الجزيرة سيعد هجوما على أراض روسية، موجهة رسالة تحذير إلى واشنطن بالرد.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف: "أود أن أحذر ممثلي الإدارة من الأحكام التافهة بشأن شبه جزيرة القرم، لا سيما فيما يتعلق بـ "مباركة" نظام كييف لشن هجمات جوية على شبه الجزيرة، أود أن أذكركم بأن الضربات على هذه المنطقة تعتبر من قبلنا هجوم على أي موضع آخر في روسيا الاتحادية، من المهم أن تكون الولايات المتحدة على دراية كاملة بالرد الروسي".

