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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في هذا الموعد.. وزيري يعلن الكشف عن أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية

الأمين العام للمجلس
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه توجد فى مصر 250 بعثة أجنبية تعمل على مستوى الجمهورية من 25 دولة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه على مدار السنوات القليلة الماضية كانت البعثات المصرية لها السبق فى كل الاكتشافات، موضحا أن أعمال البعثة المصرية بدأت منذ أبريل 2018 على سقارة، حيث إن كل موسم توجد به اكتشافات جميلة جدا أبهرت العالم ووجهت أنظاره كله لمنطقة سقارة المتميزة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم يوم السبت القادم الإعلان عن أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية، لافتا إلى أنه في الفترة الماضية تم اكتشاف كم كبير جدا من الحيوانات المحنطة والمومياوات الآدمية، فكان الهدف البحث عن مكان الورشة.

 

مصطفي وزيري الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار البعثات المصرية سقارة

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