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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقابة المحامين تطلق قسما خاصا باستطلاعات الرأي عبر موقعها الإلكتروني

صدى البلد

وجه نقيب المحامين،  عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، المركز الإعلامي لنقابة المحامين بإنشاء قسمًا خاصًا باستطلاع الرأي على الموقع الإلكتروني للنقابة.

يأتي ذلك من منطلق حرص النقيب العام على مشاركة الجمعية العمومية برأيها في شتى مناحي العمل النقابي.

ويكرس نقيب المحامين جهده لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، ويشاركهم في اتخاذ القرارات النقابية، التي تصب في مصلحة السادة المحامين وأسرهم، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مشاركة فاعلة بين النقابة، وأعضاء الجمعية العمومية.

ويستهدف نقيب المحامين، مشاركة الجمعية العمومية في صناعة القرار داخل نقابة المحامين، واطلاعهم أول بأول على مستجدات العمل النقابي، ولمنع اثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.  

ويعمل سيادته على انجاز كافة الملفات النقابية التى تمثل أهمية قصوى للسادة المحامين، والتي كان أخرها ملف الفاتورة الإلكترونية الذي انتهى بعدم إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب حل مشكلة الأوراق المؤمنة وجعلها اختياري للسادة المحامين.

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