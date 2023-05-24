بمختلف الفئات| سيارات 2024 متوافرة الاَن بمصر.. صور

تتنوع إصدارات السيارات الجديدة داخل السوق المصري للسيارات، ويتوافر منها مختلف فئات السيارات سواء كانت سيدان أو فان أو النقل أو الجامبو حيث يتنوع استخدام كل سيارة حسب الحاجة لها، ويبحث المواطنين الآن عن طرازات سيارات من موديلات 2024 لما توافر بها من تكنولوجيات متقدمة .

يوضح موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات موديل 2024 متوافرين في السوق المصري للسيارات منها سيارة نيسان صني، شيفرولية الدبابة، شيفرولية MOVE فان :

1- شيفروليه N300

تستخدم سيارة شيفروليه N300 ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتخرج 85 حصان، وعزم دوران 108 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود سيارة شيفروليه N300 الي 45 لتر، ومحركها سعته 1200 سي سي .

شيفروليه N300 موديل 2024

يبلغ سعر سيارة شيفروليه N300 موديل 2024 في سوق السيارات المصري 326 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي 368 الف جنيه .

2- نيسان صني

تحتاج سيارة نيسان صنى الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية بسبب محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي، وتمتلك علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ويصل خزان وقودها الي 41 لتر، وتخرج عزم دوران 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

نيسان صني موديل 2024

سعر نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري للسيارات يبدا من 448 ألف جنيه، ويصل الي 514 ألف جنيه .

3- نيسان سنترا

تتسارع سيارة نيسان سنترا السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتمتلك علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج سيارة نيسان سنترا عزم أقصي للدوران 154 نيوتن/متر، وبها محرك 1600 سي سي، وتنتج قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

نيسان سنترا موديل 2024

تأتي سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل السوق المصير للسيارات بسعر 668 ألف جنيه، وتقم بفئة واحدة .



4- شيفروليه الدبابة

تنتج سيارة شيفروليه الدبابة قوة 79 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 2500 سي سي، وتحتوي علي علبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات وتنتج عزم دوران يصل الي 176 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 76 لتر، وتصل سرعة سيارة شيفروليه الدبابة القصوى الي 168 كم/ساعة.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

تبدأ أسعار سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 في مصر من 622 ألف جنيه، وتصل الي 680 ألف جنيه .

5- شيفروليه جامبو

تصل سرعة سيارة شيفروليه جامبو الي 120 كم/ساعة، وتنتج قوة 80 حصان وتمتلك علبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وبها محرك سعة 2800 سي سي، ويصل سعة خزان وقود سيارة شيفروليه جامبو الي 75 لتر، وتخرج عزم دوران 175 نيوتن/متر.

شيفروليه جامبو موديل 2024

تباع سيارة شيفروليه جامبو موديل 2024 في سوق السيارات المصري بسعر يبدأ من 737 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي 934 ألف جنيه .