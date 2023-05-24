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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 686 عبوة دواء بيطري و36 ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية ، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين و زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية (إدارة الخدمات ) قامت بالإشتراك مع الرقابة الإدارية و شرطة المسطحات المائية بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية و سيارات توزيع الأدوية بمركزى بلبيس و الحسينية و ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية و التفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري الي أن الحملة التفتيشية أسفرت عن  تحرير (٤) محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية وضبط (٦٨٦ عبوة ) لـ (٨١ صنف) دواء بيطري مخالف (مجهول المصدر -منتهى الصلاحية ) و (٣٦ ألف) جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية ، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الإجراءات القانونية الأدوية واللقاحات الأدوية البيطرية الإشتراطات الصحية الثروة الحيوانية الحملات التفتيشية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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