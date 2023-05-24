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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فعل غريب لزعيم كوريا الشمالية.. أكبر بلد استبدادي في العالم

كيم يونج أون
كيم يونج أون

 

أقدم زعيم كوريا الشمالية  كيم جونج أون، على الانحناء لأول مرة في حياته، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.


ويعتبر الكوريون الشماليون الزعيم، بأنه في منزلة بشرية أخرى، لا تقارن بأحد.

 

ورغم ذلك، نشرت الصحف صورة كيم منحني الرأس، وذلك أمام قبر مسؤول عسكري.
ويعد ذلك العمل أمر غير مسبوق بل وغير متوقع منه.

 

انحنى الزعيم الكوري، أمام قبر المسؤول العسكري الراحل هو، هيون تشول هاي.
وأقامت كوريا الشمالية حفلا ضخما لتخليد ذكراه، قبل أيام، بعد عام من رحيله في 2022.

وعمل هاي، طوال عمره كحارس لعائلة كيم جونج أون، ويبدو أنه لعب دورا رئيسيا في الإشراف على صعود كيم إلى السلطة.

وُلد هيون في عام 1934، وانضم إلى فصيلة الحراسة الشخصية لكيم إيل سونج.

تدرج الحارس في مراكز السلطة، وبحلول وقت وفاة كيم إيل سونج في عام 1994، كان قد أصبح عضوا في اللجنة المركزية، مما جعله من المقربين، حيث حصل على منصب كولونيل جنرال.

يأتي ذلك، فيما كشف "مؤشر الرق العالمي" للعام 2023 الأربعاء أن  كوريا الشمالية تسجّل أعلى مستويات للعبودية في العالم، لافتا إلى "تدهور" الوضع على الصعيد الدولي منذ آخر دراسة أجريت قبل خمس سنوات.
ويحدد التقرير الذي جمعت بياناته منظمة "ووك فري" لحقوق الإنسان العبودية الحديثة على أنها تشمل "العمالة القسرية والزواج القسري أو الاستعبادي وعبودية الدَين والاستغلال الجنسي التجاري القسري وتهريب البشر والممارسات الأشبه بالعبودية وبيع واستغلال الأطفال".

ويقوم المبدأ الأساسي للعبودية على "الإزالة المنهجية لحرية شخص ما"، من حق قبول أو رفض العمل وصولا إلى حرية تحديد الرغبة في الزواج ومتى وممّن.

وبناء على هذا المقياس، يعد معدل العبودية الحديثة في كوريا الشمالية الانعزالية والاستبدادية الأعلى في العالم (104,6 لكل ألف نسمة)، بحسب التقرير.

 

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