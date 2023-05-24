الأكبر بالشرق الأوسط.. النقل تكشف تفاصيل ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث للمترو

سلطت وزارة النقل الضوء على أهمية ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، ويمتد بطول ٤١,٢ كيلومتر ويشمل ٣٤ محطة.

وتعتبر، ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق، أكبر ورشة بالشرق الأوسط منفذة على ٦٥ فدان وتحتوي على ٣٢ مبنى حيث يتم فيها عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد العربات لقطارات الخط الثالث علاوة على قدرتها على تخزين قطارات بسعة ٣٠ قطارا ومخازن لتخزين قطع الغيار اللازمة للعربات.



ونفذت ورشة العمرة الجسيمة لقطارات الخط الثالث للمترو الذي يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى ويمتد بطول ٤١,٢ كم وعدد ٣٤ محطة، وتم تشغيل ٣ مراحل منه بطول ٢٣,٥ كم و١٩ محطة وجاري حاليًا تنفيذ المرحلة الأخيرة منه بطول ١٧,٧ كم و١٥ محطة.

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