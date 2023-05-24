الشرطة الإسرائيلية: يجب إعلان الطوارئ..العصابات تسيطر على المجتمع العربي

اعترفت رئيسة قسم العمليات في الشرطة الإسرائيلية، سيغال بار تسفي، بأن الشرطة ضعفت في السنوات الأخيرة.

وأضافت تعليقا على ارتفاع معدل الجريمة في المجتمع العربي "نحن في ورطة"، ودعت إلى إعلان حالة طوارئ وطنية بسبب عدد جرائم القتل، قائلة: “المجتمع العربي محطم والعصابات الإجرامية تسيطر عليه”.

وتابعت: "لم نعد قوة شرطة قوية"، مشيرة إلى نقص القوى البشرية كعامل رئيسي في ذلك.

وقالت بار تسفي، في مؤتمر هرتسليا في جامعة رايشمان، إن التنظيمات الإجرامية تسيطر حاليا على الشارع العربي: "سوف تلجأ إليهم إذا حدث لك شيء، وليس لدولة القانون".