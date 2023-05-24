أستاذ مناخ يحذر من تأثير زيادة درجات الحرارة على الأرض

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ البيئة والتغيرات المناخية، إن زيادة درجات الحرارة على الأرض تسبب الكثير من المشكلات.

وأضاف الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ البيئة والتغيرات المناخية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه حال استمرار الممارسات السيئة، خاصة مع قطاع الصناعة واستخدام الوقود الأحفوري ستزيد درجات الحرارة بمقدار 3.5 درجة بحلول عام 2100.

وتابع عبد المسيح سمعان، أن الدراسات تقول إن هناك مناطق مثل الفلبين واندونيسيا والهند ونيجيريا وباكستان ستكون الأكثر تضررا من زيادة درجات الحرارة والتي وصفتها بالمميتة، مشيرا إلى أن حكومات دول العالم عليها اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأرض.