رسميا.. شركة محمول عالمية تعلن زيادة استثماراتها بمصر وتعزيز حصتنا السوقية

أعلنت ريلمي، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، عن التزامها بتعزيز تواجدها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كواحدة من أهم الأسواق التي تتواجد بها الشركة.

وأكدت الشركة، خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة، عزمها رفع حصتها السوقية في مصر من خلال زيادة استثماراتها وطرح تقنيات ومنتجات جديدة، كما تخطط لزيادة استثماراتها في المملكة العربية السعودية بنسبة نمو 300%، و10% من حصة السوق في المملكة العربية السعودية خلال العامين المقبلين.

وأوضحت الشركة أنها تعتزم تقديم منتجات وتقنيات ثورية، استنادًا إلى استراتيجية الشركة العالمية بتحقيق قفزة إلى الأمام في جميع القطاعات التي تعمل بها، خاصة مع احتفالها بمرور 5 سنوات على وجودها.

وتتمثل مهمة الشركة العالمية، في تمكين المستهلكين الشباب من خلال التكنولوجيا والتصميم المتطور، حيث تواصل الاستثمار من حيث انتهى الآخرون لتعظيم كفاءة منتجاتها.

وأنشأت العلامة التجارية بالفعل أربعة استوديوهات تصميم رئيسية على مستوى العالم لتسريع الابتكارات في تصميم الهواتف الذكية.

وتمثل موارد البحث والتطوير المخصصة استراتيجية الشركة العالمية وتصميمها على تسريع قفزات الابتكارات لتطوير المنتجات في المستقبل.