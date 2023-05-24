بطول 1500متر.. النقل تنشر تصويرا جويا لأعمال تنفيذ محور أبو تيج

نشرت وزارة النقل ، تصويرا جويا يكشف حجم الإنجاز في أعمال تنفيذ محور أبو تيج على النيل بمحافظة أسيوط.

ويبلغ طول مشروع محور أبو تيج 1500 متر، متضمنا كوبري أعلى النيل بطول 840 مترا، وكوبري أعلى السكة الحديد والطريق الزراعي مصر أسوان بطول 360 مترا، بالإضافة للكباري السطحية على ترعة الفاروقية، ليكون المحور بديلا عن معديات النيل التي تهدد أرواح المواطنين.

ويأتي تنفيذ المحور استكمالاً لخطة وزارة النقل لربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد.



https://fb.watch/kJE2k8dubw/?mibextid=Nif5oz