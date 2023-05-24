الدستورية الكويتية ترفض الطعن على حكم إبطال مجلس الأمة 2022

قضت المحكمة الدستورية الكويتية في جلستها اليوم الاربعاء برفض الطعن على حكم ابطال مجلس الامة 2022.

كانت المحكمة الدستورية الكويتية حكمت في مارس الماضي بابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت في سبتمبر 2022 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة الكويتي وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات.

يذكر أنه من المقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 (الفصل التشريعي السابع عشر) في السادس من شهر يونيو القادم وذالك بعد أن صدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة 2020 بعد أن أعادتة المحكمة الدستورية وذلك وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي تجري الإنتخابات خلال شهرين من تاريخ حل المجلس .

