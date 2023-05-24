فتاوى وأحكام.. الإفتاء تبيح الاقتراض للحج بشرط.. حكم صلاة المرأة بالبيجامة.. ولماذا لم يؤذن الرسول في حياته؟.. نومي ثقيل ويفوتني الفجر ماذا أفعل ؟

فتاوى وأحكام

هل يجوز الاقتراض للحج ؟ الإفتاء: يجوز بشرط

حكم صلاة المرأة بالبيجامة.. الإفتاء: تجوز بشرط

حكم ثقب الأذن للمرأة من أجل الزينة

نومي ثقيل وتفوتني صلاة الفجر ماذا أفعل ؟

هل يجوز لي مساعدة فتاة على الوقوف إذا سقطت في الشارع ؟

لماذا لم يؤذن الرسول في حياته ؟

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.

فى البداية .. بعدما أعلن بنك مصر عبر موقعه الرسمي عن شروط تقديم قرض للحج والعمرة، تساءل الكثير من المصريين هل يجوز الاقتراض للحج ؟، وهل يجوز الحج من مال الغير؟، فى هذ الصدد أوضحت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ.

وذكرت دار الإفتاء في ردها على سؤال " هل يجوز الاقتراض من أجل الحج؟ أنه لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه.

واستشهدت دار الإفتاء بما ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ". وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".

ورأى مذهب الشافعية أنه إن كان للمقترض وفاءٌ به ورضي المُقرِض فلا بأس بالاقتراض، والحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلَّف قد وجب عليه الحج وفرَّط حتى فاته وَصْفُ الاستطاعة ولو لم يكن قادرًا على الوفاء؛ لتفريطه، أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء.

وذكرت أنه إذا كان المكلَّف باقتراضه للحج سيُحَمِّل نفسَه أو مَن يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو مَن يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمّله فيترجح في حقه القولُ بالحرمة، أما إن كان تحصيل ما يَسُدّ به الدَّين سيُعَطِّله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيترجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضررٍ عليه وعلى مَن يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة.

ونوهت بأنه على كل حال ومع اختلاف الحكم الشرعي باختلاف حال المقترض: فإن الذي يحج من مالٍ اقترضه يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالى، وتسقط عنه الفريضة إن كانت حجته هي حجة الإسلام.

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال عن ما حكم صلاة المرأة بالبيجاما وملابس النوم؟: إن المرأة مأمورة في الصلاة بستر عورتها التي تشمل جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين.

وأشار الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: (ما حكم صلاة المرأة بالبيجامة؟)، إلى أن الشرع لا يتوقف عند الأسماء، لافتا إلى أن صلاة المرأة بالبيجامة أو غيرها، يجوز ما دام مغطيًا لجسدها وعورتها المأمورة بسترها.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، أن البيجامة ما دامت غير كاشفة لما تحتها أو شفافة، فيجوز الصلاة بها أو بغيرها.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز ثقب أذن المرأة من أجل التزين؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة التزين على وجه العموم والزينة هي من الضروريات بالنسبة للمرأة فهي تحب أن تكون جميلة، حتى قال الله (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) فطبيعة المرأة أنها تنشأ في الحلية والزينة، وبالتالي لا حرمة عليها في الزينة.

وذكر أن ثقب أذن المرأة لتضع فيه الحلق لا حرمة فيه، والعرف المصري ينتشر فيه هذا الأمر منذ زمن بعيد حتى أن الإيلام الذي تفعله بالثقب الذي يفعل للبنت من أجل وضع الحلق فيه، يتم التهاون في أمره لما يترتب عليه من مصلحة.

وأشار إلى أن المرأة لو أرادت عمل ثقب آخر من أجل الزينة فجاز فعله، وإذا كان فيه شدة أو إيلام وقد يوصل للضرر عليها فيمنع وقتها.

أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم وتطرح البركة في الرزق، لافتًا إلى أن أثقل صلاتين على المنافقين هما العشاء والفجر.



وأضاف خلال إجابته عن سؤال شخص يقول: "أحاول جاهدًا الاستيقاظ لصلاة الفجر في وقتها أو في جماعة ولكني لا استطيع فأصليها في الصباح الساعة السابعة أو الثامنة، فهل علي ذنب؟"، قائلًا "ليس عليك شيء طالما أنك تحاول ولا تستطيع ولكن هذا لا يعني التقليل من أهمية صلاة الفجر في جماعة وفي وقتها ولكن شأنك شأن قطاع كبير من الناس، و كان هناك بعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نفس شأنك وكانوا يشتكون للنبي هذه الآفة فكان يقول لهم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها وقت تذكرها"، ولم يقل لهم أنت تارك للصلاة أو أي شيء من هذا القبيل.

وأوضح "ممدوح"، أن الذنب عليك إذا كنت ساهرا حتى قبل الفجر بدقائق أو سمعت الأذان وخلدت للنوم فهنا يأثم بترك الصلاة في وقتها وفي جماعة أما إذا كنت تنام مبكرا ولا تستطيع فلا بأس.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز لي مساعدة فتاة أو سيدة على الوقوف إذا سقطت في الشارع بالخطأ؟



وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يجوز للمسلم فعل ذلك ومساعدة الفتاة التي سقطت في الشارع إلى أن تقوم.

وتابع: وينبغي فعل هذه المساعدة بضوابط وحذر وعلى قدر الموقف، فلو كانت هذه المرأة كبيرة في السن فيجوز مساعدتها إلى أن تقوم من مكانها، فهنا لن تكون هناك شبهة تحرش في ذلك .

أما لو كانت فتاة صغيرة في السن،فربما يفهم من المساعدة أنها تحرش غير جائز فهنا يتم تقدير الموقف والتدخل على حسب الحاجة، وعلى المسلم أن يحذر من الاقتراب الذي يفهم منه غير مراده.

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال يقول : لماذا لم يؤذن سيدنا النبي؟

وقال علي جمعة، في إجابته على سؤال : لماذا لم يؤذن سيدنا النبي؟ قالوا: لأنه رحمةً للأمة: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} فكان أشفق على الناس من كل أحد ؛ فلو أذن النبي فلم يُلَبِّ أذانه بعضهم لكفر لأن الداعي هو رسول الله بذاته.

وأضاف، أن من شروط الأذان : أن يكون واضحًا، مسموعًا، مفهومًا، منوها بأنه تفرد المسلمون بالأذان، فهم يؤذنون بأنفسهم؛ معلنين ملخص الدين، ففي الأذان: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله). كلمة التوحيد، وهي دعوة المسلمين.