شاهد| رئيس الإمارات يتجول برفقة رئيس المجلس الانتقالي اليمني بين عامة الناس



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل كبير مقطع فيديو لرئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد وهو يسير وسط شوارع مدينة أبوظبي برفقة، اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي اليمني.

وظهر في مقطع الفيديو الشيخ محمد بن زايد وضيفه وهما يتبادلان الحديث أثناء تجولهما.

وجاء نشر الفيديو عقب ساعات من لقاء جمع الشيخ محمد بن زايد مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي.

واشتعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع الفيديو، وأشاد الكثير من النشطاء بالرئيس الإماراتي وتواجده بين عامة الناس.