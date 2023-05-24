الحكومة تمدد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى مارس المقبل

وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى 31/3/2024، وذلك لجميع دول العالم، تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.

خطة الدولة للتنمية العمرانية

وأُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض بمنطقة اللوتس، بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة نشاط عمراني متكامل وخدمي، على مساحة نحو 16 فداناً، وذلك بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، لصالح إحدى شركات التطوير العقاري، في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية، وفق آليات تستهدف جذب التحويلات من العملة الصعبة.