أقصد ناس بعينها|القصة الكاملة لما حدث بين محمد رمضان وجمال شعبان

الفنان محمد رمضان دائمًا ما نجد أن أفعاله مادة لإثارة الجدل، على مدار الأيام الماضية وجه له اتهام باستفزاز جمهوره، وهذا الاتهام لا يعتبر الأول؛ ولكن هذه المرة كان الأمر أكثر جدلًا عن أي مرة سابقة، فمع صورة نشرها الفنان في طائرته الخاصة بجانب رزم من الدولارات أصبح رمضان قبل أيام متصدرًا حديث السوشيال ميديا.



وتجاوز الأمر تهمة الاستفزاز فيما طالب الطبيب المصري الشهير جمال شعبان رمضان بأن يدفع من هذه المبالغ جزءًا؛ لأجل الفقراء المرضى، حيث وجد تعليق الطبيب آذانا صاغية من رمضان الذي اجتمع بالطبيب ووعده بدعم المرضى والعمل الخيري؛ ليظهرا سويًا بصورة واحدة.

الدكتور جمال شعبان

كل هذا لم ينفع رمضان الذي تعرض لسخرية كبيرة من الفنان خالد سرحان ليرد رمضان عليه بسخرية مماثلة.

خالد سرحان ومحمد رمضان

محمد رمضان يرد على خالد سرحان بسخرية مماثلة

فيما أكد الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب بأنه كان ينتقد أسلوب رمضان قبل هذا الموقف وكان مستخدمًا أسلوبًا لائقًا، معقبًا: “أسلوبي مكنش بيتخطى حدود اللياقة”، مؤكدًا أهمية توجيه النقد بأسلوب جميل.



وأضاف “شعبان” خلال حوار أذاعته فضائية العربية: “ المرة دي قلت أحاول اديله حل فقلتله أنا شايف إن وأنت بتتصور مع الدولارات مش بتبص لها يعني شكلك كده مش محتاجها فأنا عندي حالات بتعاني من اختلال كهربا القلب وحالات خطيرة”



استجابة محمد رمضان للطبيب



وتابع: “ فقالي حاول تقولي أسماء ومستشفيات محتاجة وابعتلي رقمك على الخاص واتصل بيا الصبح واتفقنا واتقابلنا ليلا.. وأظهر استعداده للمشاركة في معالجة الحالات”.



وأوضح الطبيب جمال شعبان بأن الفنان محمد رمضان أكد له أنه لا يقصد استفزاز الناس : “مش شو إعلامي خالص اقترحت عليه يعمل مؤسسة تبقى مشهرة لدعم هذه الحالات وقالي ان أمه هي اللي بتوجه في القصة دي من خلال التبرع للقصر العيني وأبو الريش وغيرها من الأعمال الخيرية اللي مش بيعلن عنها".





وواصل: “اتكلمت معاه في الأمر وحلف انه ميقصدش استفزاز الناس وقالي انا رجل من البسطاء وطلعت من البسطاء .. ودي رسائل بوجهها لناس معينة”.