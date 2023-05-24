الرئيس الصيني يؤكد الاستعداد لدعم روسيا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم (الأربعاء) استعداد بلاده التام لمواصلة الوقوف بحزم مع روسيا في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للبلدين.

وقال بينج ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن "بلاده مستعدة أيضا لمواصلة تعزيز التعاون مع روسيا على المنصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس ومجموعة العشرين " .

وأشارت إلى أن هذا التصريح يأتي خلال المباحثات التي جرت بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لمناقشة العديد من القضايا الهامة من بينها سبل تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين.

وتأتي هذه المباحثات عقب توقيع روسيا والصين مذكرة تفاهم حول توسيع التعاون في مجال تجارة الخدمات بينهما،وذلك في إطار خطوات تهدف لتعزيز التعاون المشترك .

ويزور رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على رأس وفد يضم وزير التنمية الاقتصادية الروسي، الصين يومي 23 و24 مايو الجاري، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين.

