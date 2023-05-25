بنصف سعر هواتف سامسونج.. Infinix تطلق أحدث سلسلة Note بكاميرا 108 ميجابكسل

تم الإعلان عن سلسلة Infinix Note 30 عالميًا. تحتوي المجموعة على ثلاثة طرز ، هم Infinix Note 30 و Note 30 5G و Note 30 Pro 5G. بينما تم تأكيد مواصفات كل من هذه الهواتف الذكية ، لم تكشف العلامة التجارية بعد عن أسعارها التفصيلية.

لكن وفقا لما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، تبلغ تكلفة Note 30 سعر 230 دولارًا والهاتفين الآخرين أقل من 300 دولار.

هاتف Infinix Note 30

يحتوي هاتف Infinix Note 30 4G على شاشة نوع IPS LCD ضخمة بقياس 6.78 بوصة مع ثقب في المنتصف ، و توفر الشاشة جودة عرض FHD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، كما تتوفر كاميرا أساسية خلفية بدقة 64 ميجابكسل OmniVision OV64B ، وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل ، وعدسة AI.

يعمل معالج Helio G99 مقترنا ب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي على تشغيل Infinix Note 30 4G. يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت. ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن PD 3.0 45W والشحن السلكي العكسي. و يأتي مع ميزات أخرى مثل مكبرات صوت استريو مزدوجة تعمل بتقنية JBL ، وفتحة بطاقة microSD ، و NFC ، ومقبس صوت قياس 3.5 مليمتر ، و Android 13.

يأتي الهاتف بألوان الأسود و الأزرق والجولد

هاتف Infinix Note 30 5G

يتميز هاتف Infinix Note 30 5G بنفس شاشة عرض إصدار 4G. و يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل ، وكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل من نوع (Samsung ISOCELL HM6) + 2 ميجابكسل + عدسة ثلاثية العدسة Al في الخلف.

يتم تشغيله بواسطة معالج Dimensity 6080 مقترنا ب 4 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 45 وات، و يأتي مع نفس خيارات التخزين. الميزات الأخرى ومتغيرات الألوان في Note 30 5G هي نفسها متغير 4G.

هاتف Infinix Note 30 Pro

يعتبر هاتف Infinix Note 30 Pro هو أيضًا جهاز 4G LTE مدعوم بمعالج Helio G99. يتميز بشاشة من نوع AMOLED بجودة عرض FHD+ بقياس 6.78 بوصة توفر ألوانًا 10 بت ومعدل تحديث 120 هرتز.

و يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فلاش LED. من الخلف ، يحتوي على نظام كاميرا ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + نظام AI.

تم تجهيز Note 30 Pro بوحدة تبريد سائل بغرفة بخار بمساحة سطح تبلغ 2000 مليمتر مربع. كما يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت ، وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت ، وبطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 68 وات.

بالإضافة إلى ذلك ، يدعم الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات. كما يحتوي على مكبرات صوت استريو مزدوجة تعمل بتقنية JBL وفتحة بطاقة microSD و NFC ومقبس صوت 3.5 ملم ونظام Android 13. يمكن شراء Note 30 Pro بألوان مثل الأسود والذهبي المتغير.

جدير بالذكر أنه تتضمن سلسلة Infinix Note 30 أيضًا هاتف Infinix Note 30 VIP ، والتي لم تصبح رسمية بعد ، و Note 30i التي تعمل بمعالج Helio G85 ، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.