نتنياهو: الإصلاح القضائي سيعود لأجندة الحكومة

في اعقاب إقرار الميزانية

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء يوم الأربعاء في أعقاب المصادقة على ميزانية الدولة الليلة الماضية، أن الإصلاح القضائي سيعود إلى أجندة الحكومة.

وقال نتنياهو إنه وبكل تأكيد سنعود لمناقشة الإصلاحات القانونية، ونحن أصبحنا بداخلها، ونحاول التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة وآمل أن ننجح في ذلك.

وكتب نتنياهو في حساباته في الشبكات الاجتماعية بعد المصادقة على الميزانية أنه "نجحنا في الانتخابات، ومررنا الميزانية، سنستمر لأربع سنوات جيدة".

من جانبه، وصف رئيس المعارضة، يائير لابيد، الميزانية بأنها "الأسوأ والأكثر تدميرا في تاريخ الدولة، ولا توجد فيها بشرى، ولا يوجد فيها مكافحة غلاء المعيشة، ويوجد فيها ابتزاز لا نهائي فقط، وهذه الميزانية هي خرق للعقد مع مواطني إسرائيل، الذي سندفع ثمنها نحن وأولادنا وأحفادنا".