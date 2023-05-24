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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تتناقض مع روسيا.. قائد فاجنر يكشف عن الخسائر البشرية لقواته في معركة باخموت

يفجيني بريجوزين
يفجيني بريجوزين

أعلن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجوزين، عن الخسائر البشرية التي حلت بمجموعته في المعركة الطويلة للسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال بريجوزين إن مجموعته فقدت أكثر من 20 ألف مقاتل في معركة باخموت.

وأضاف أن حوالي 20٪ من 50 ألف سجين روسي جُنِّدوا للقتال في الحرب التي استمرت 15 شهرًا لقوا حتفهم في المدينة بشرق أوكرانيا.

يتناقض هذا الرقم بشكل كبير مع تصريحات روسيا بأنها فقدت ما يزيد قليلاً عن 6000 جندي في الحرب الأوكرانية، وهو أعلى من التقدير الرسمي للخسائر السوفيتية في حرب أفغانستان حيث لقى 15000 جندي بين عامي 1979 و 1989.

فيما لم تذكر أوكرانيا عدد جنودها الذين لقوا حتفهم منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.

وكان قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجوزين، أعلن في وقت سابق، أن قواته قامت بتمشيط جميع المناطق في مدينة باخموت الأوكرانية، وكلها الآن تحت السيطرة.

وأضاف بريجوزين أن قواته ستسلم مواقعها بباخموت للجيش الروسي وستخرج منها بشكل منظم حتى مطلع الشهر المقبل. 

قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين فاجنر الحرب الأوكرانية باخموت باخموت الأوكرانية

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