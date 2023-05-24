لجنة العضوية بالأهلي تجتمع بفرع التجمع الخامس اليوم

عقدت لجنة العضوية برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا عصر اليوم بفرع التجمع؛ لاستقبال الراغبين في الاشتراك بالفرع الجديد والمقرر افتتاحه في الأول من يونيو المقبل .



يأتي اجتماع لجنة العضوية والذي يعد الأول لها بفرع التجمع؛ للتيسير على الراغبين في الاشتراك بدلًا من التوجه للفروع الأخرى لإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعضوية.



وقال طارق قنديل إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب حريص على تخفيف العبء على الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي.. وبالتالي عقدت لجنة العضوية إجتماعها بفرع التجمع.