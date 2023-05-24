المملكة المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في مناطق الصراع

دعا وزير شئون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة، والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني اللورد أحمد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين المتضررين من النزاعات في جميع أنحاء العالم.



وأكد اللورد أحمد خلال كلمةٍ ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الاربعاء، إلى ضرورة توفير الحماية والغذاء والخدمات الأساسية بشكل فوري لمواجهة الأوضاع الطارئة في العالم.

وسلط الضوء على الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والجوع الحاد الناجم عن هذه النزاعات.

وشدد المسئول البريطاني على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين المبادرات الدبلوماسية والإنسانية ومبادرات السلام، مؤكدًا التزام المملكة المتحدة بدعم البلدان المتضررة من النزاعات.

