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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة لا تشعر بالخوف ولا الألم لسبب غريب..ما القصة؟

الالم
الالم

تعتبر حالة سيدة بريطانية فريدة من نوعها حيث لا تشعر بالخوف ولا القلق ولا الالم بسبب طفرة جينية.

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ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد اكتشف العلماء التابعون لكلية لندن الجامعية كيف تعمل الطفرة الموجودة في جين FAAH-OUT على المستوى الجزيئي، وتمنع أي شعور بالألم أو الخوف لدى السيدة جو كاميرون، البالغة من العمر 75 عاماً.

ويُعتقد أيضاً أن هذه الطفرة نفسها تسمح للجروح بالشفاء بسرعة أكبر.

وبدأ العلماء البحث في حالة كاميرون قبل 10 سنوات، حين كانت السيدة البريطانية تسعى للحصول على علاج لمشكلة في وركها، والتي تبين أنها تنطوي على تنكس حاد في المفاصل على الرغم من أنها لم تكن تعاني أي ألم.

وبعد هذه الواقعة بأشهر، خضعت كاميرون لعملية جراحية في يدها بمستشفى رايغمور في مدينة إينفيرنيس الأسكوتلندية، ولم تبلغ عن شعورها بأي ألم بعد ذلك، على الرغم من تأكيد الأطباء لها أنها ستشعر بألم شديد بعد العملية.

وبالفحص والتحليل، اكتشف العلماء امتلاك كاميرون لهذه الطفرة الجينية الفريدة من نوعها المرتبطة بالألم والمزاج والذاكرة.

وقال الباحثون إن النتائج التي نشرت في مجلة «Brain» تفتح الأبواب أمام الأبحاث الخاصة بابتكار عقاقير جديدة لتسكين الألم والتئام الجروح.

الألم

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