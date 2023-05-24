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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يعلن 10 وصايا لعدم تكرار مشاكل امتحانات الإعدادية العام المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدم الدكتور عاصم حجازي، خبير التعليم ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عددا من التوصيات لعدم تكرار مشاكل امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

وقال الدكتور عاصم حجازي، خبير التعليم ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، في تصريحات عبر جروب “حوار مجتمعي تربوي”، إنه بعد ما تلاحظ من سلبيات في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، لا بد من اتباع التوصيات التالية لتحسين الوضع في السنوات القادمة:

  • ينبغي أن تكون الاختبارات في شتى المراحل الدراسية مركزية، وذلك للقضاء تماما على أي شكاوى تخص صعوبة الامتحان في محافظة وسهولته في محافظة أخرى.
  • تشديد الإجراءات المتعلقة بوضع الامتحان ونقله وتوزيعه على المدارس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات التأمين، ويعتبر قرار تطبيق نظام البوكليت من القرارات المهمة في هذا الشأن، حيث سيسمح بوجود رقابة من الطلاب انفسهم على عملية فتح المظاريف، وذلك لأنها ستفتح داخل اللجنة مع وجود كاميرات المراقبة والعلامة المائية.
  • لمزيد من الدقة والاحتياط، ينبغي أن يقوم واضعو الامتحان بعمل خمس نسخ كاملة من الامتحان وتسليمها للوزارة ثم تقوم الوزارة يوم التصوير والطباعة، والذي يجب أن يكون قبل الامتحان بيوم واحد  باختيار نسخة عشوائية من هذه النسخ وطباعتها مع عدم ترقيم النسخ عند تسليمها أو اختيار إحداها للطباعة.
  • وضع علامة مائية لكل إدارة تعليمية، فما المانع من تكثيف الجهود ووضع علامة مائية تخص كل لجنة حتى تكون الأمور واضحة منذ البداية، وسيكون اكتشاف التسريب بشكل أسرع وأدق.
  • عدم استخدام أي وسيط إلكتروني في تبادل المعلومات أو النسخ المبدئية الخاصة بالامتحان بين واضعي الامتحانات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين الأجهزة التي سيتم كتابة الامتحان عليها.
  • تغليظ العقوبات الإدارية والجنائية على المتسببين في نشر الغش والمساهمين فيه من الطلاب والمعلمين وغيرهم، والتي يجب أن تبدأ العقوبة فيها من الفصل نهائيا من الخدمة مع استحقاق المعاش، وتنتهي بالفصل مع عدم استحقاق المعاش، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية المقررة في القانون، وهذا يتطلب تعديلا تشريعيا لتغليظ العقوبات.
  • اختيار رؤساء اللجان من فئة الشباب ودعمهم وإتاحة كل الإمكانيات اللازمة لهم لأداء دورهم بكفاءة وفعالية.
  • اتباع المزيد من التأمين للجان والمراقبين ومنع تواجد الأهالي بمحيط المدارس منعا تاما والحرص على عدم تواجد المعلمين في مدارسهم ولا العمال ولا الإداريين ولا أن تتم عملية تبديل بين المدارس بعضها البعض وتوفير كل سبل الدعم والراحة والتأمين للمعلمين أثناء قيامهم بدورهم.
  • تكثيف الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تحارب الغش، وإشراك الطلاب وأولياء الأمور في هذه الأنشطة لتغيير الثقافة المتقبلة للغش إلى ثقافة رافضة ومحاربة للغش.
  • تكثيف الجرعة الدينية في المدارس وتضمينها موضوعات عن الغش وأضراره وخطورته على الفرد والمجتمع.
     

وأضاف حجازي: “بالطبع بعض هذه الإجراءات مطبق بالفعل، وبعضها أرى أنه ينبغي تطبيقه في العام القادم”. 

وأشار خبير التعليم ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إلى أن الهدف من كل هذه الإجراءات ليس تشكيكا في عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، ولكنه اقتراح لمزيد من الخطوات الإجرائية لمحاصرة الغش والتسريب والقضاء عليه نهائيا وتخليص النظام التعليمي من أضراره.

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