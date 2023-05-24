كارثة.. مفوضية الأمم المتحدة : نزوح أكثر من مليون شخص في الصومال

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن مليون شخص نزحوا داخليًا في الصومال خلال 130 يومًا.



وأشارت المفوضية إلى أنه بين الفترة من 1 يناير الى 10 مايو نزح أكثر من 408 آلاف شخص بسبب الفيضانات التي اجتاحت القري و مساكنهم فيها.

ونزح ما يقرب من 312 ألف شخص بسبب الجفاف المدمر، وفر معظمهم إلى مناطق هيران وسط الصومال وجيدو في الجنوب كما فر آخرون بسبب الصراع .



وأكدت ممثلة المفوضية في الصومال ماغاتي جيسي أن الاحتياجات الإنسانية في الصومال تتزايد وأن المفوضية تعمل مع الشركاء للاستجابة بأفضل ما تستطيع، ولكن مع تزايد أعداد النازحين كل يوم فإن الاحتياجات أصبحت هائلة.

و أصبح عدد النازحين داخليًا في الصومال الآن أكثر من 3,8 ملايين شخص، ويكافح 6,7 ملايين لتلبية احتياجاتهم الغذائية.

ويعاني أكثر من نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد، وعلى الرغم من ذلك لم تتلق الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى 22% من التمويل المطلوب لتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة اليها .

