عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء أسواق المال العربية | البورصة المصرية والفلسطينية تغلقان على ارتفاع .. وتراجع القطرية

صدى البلد

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع
 


اغلقت بورصة فلسطين مرتفعة بنسبة 0.08%
 


بورصة قطر تنخفض بنسبة 0.79%



بورصة البحرين تغلق على تباين

 

شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 24-5-2023، حيث أغلقت بورصة مصر، فلسطين، و الأردن على ارتفاع و بورصة قطر تغلق على تراجع، بينما أغلقت بورصة البحرين على تباين.


ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

يمن الحماقي: عدم استقرار سعر صرف الجنيه أكبر تحد يواجه الاقتصاد


البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 16.8 مليار جنيه ليصل إلى 1.106 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.9 مليار جنيه.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاع نسبته 1.8% ليبلغ 17090.56 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.61% مسجلاً 3084.69 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.89% لينهي التعاملات عند مستوى 4649.94 نقطة.

بورصة قطر تغلق منخفضة

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 84.30 نقطة، أي بنسبة 0.79 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و524.14 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"جرى خلال جلسة اليوم تداول 278 مليونًا و352 ألفًا و422 سهمًا، بقيمة 700 مليون و524 ألفًا و797.498 ريالًا نتيجة تنفيذ 21759 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.
 


البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على ارتفاع، بنسبة 0.08%، ما يعادل 0.51 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند 648.88 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة507,271 أسهم ، بقيمة إجمالية تبلغ 1,077,693.55 دولاراً، نفّذت من خلال 130 صفقة.

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,961.89 بارتفاع قدره 0.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 719.64 بانخفاض قدره 2.13 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و465 ألفًا و564 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و238 ألفًا و115 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 74 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.19%، لتصل عند مستوى 2483.86 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2980 صفقة.

أسهم الشركات المقيدة بالبورصة أسواق المال العربية البورصات العربية البورصة الفلسطينية بورصة البحريـن تريليون جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

وفاة مشرف نشاط أثناء المراقبة على امتحانات الإعدادية | ماذا حدث

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

بمليون دولار.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مغربي سوبر

ترشيحاتنا

احتجّوا على ضرائب | متمردون يخطفون 30 امرأة في الكاميرون

انخفاض حاد| مفاجأة مدوية عن أسعار الدواجن والبيض

أزمة سقف الدين.. رئيس النواب الأمريكي يرسل مفاوضيه لجولة جديدة بالبيت الأبيض

تشمل كافة السيناريوهات.. الخارجية ترد على ادعاءات بيان أثيوبي المضلل

الصين وروسيا حلفاء ضد أمريكا.. تقرير يثبت التعاون الاقتصادي الضخم بين البلدين

الصراع يشتعل بين الصين واليابان بسبب الناتو.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيع ولا نشتري.. الغرف التجارية تجيب بعد إنخفاض أسعار الذهب (تفاصيل)

إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.. مصر تعيد اكتشاف كنوز الأرض باستخدام الأقمار الصناعية|جولة خاصة

تنبيه .. الإكثار من مشروب صحي شهير يسبب حصوات الكلى

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

فيديو

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

الصفقة تمت.. تفاصيل عرض حمدي فتحي للرحيل إلى الدوري القطري|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ