تباين أداء أسواق المال العربية | البورصة المصرية والفلسطينية تغلقان على ارتفاع .. وتراجع القطرية

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع





اغلقت بورصة فلسطين مرتفعة بنسبة 0.08%





بورصة قطر تنخفض بنسبة 0.79%





بورصة البحرين تغلق على تباين

شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 24-5-2023، حيث أغلقت بورصة مصر، فلسطين، و الأردن على ارتفاع و بورصة قطر تغلق على تراجع، بينما أغلقت بورصة البحرين على تباين.



ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 16.8 مليار جنيه ليصل إلى 1.106 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.9 مليار جنيه.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاع نسبته 1.8% ليبلغ 17090.56 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.61% مسجلاً 3084.69 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.89% لينهي التعاملات عند مستوى 4649.94 نقطة.

بورصة قطر تغلق منخفضة

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 84.30 نقطة، أي بنسبة 0.79 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و524.14 نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"جرى خلال جلسة اليوم تداول 278 مليونًا و352 ألفًا و422 سهمًا، بقيمة 700 مليون و524 ألفًا و797.498 ريالًا نتيجة تنفيذ 21759 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.





البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على ارتفاع، بنسبة 0.08%، ما يعادل 0.51 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند 648.88 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة507,271 أسهم ، بقيمة إجمالية تبلغ 1,077,693.55 دولاراً، نفّذت من خلال 130 صفقة.

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,961.89 بارتفاع قدره 0.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 719.64 بانخفاض قدره 2.13 نقطة عن معدل أقفاله السابق.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و465 ألفًا و564 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و238 ألفًا و115 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 74 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.19%، لتصل عند مستوى 2483.86 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2980 صفقة.