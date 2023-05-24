موسكو تعلن إحباط هجوم أوكراني على سفينة تابعة للجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء أن نظام كييف هاجم السفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية بسفن مسيرة في منطقة مضيق البوسفور.

وأضاف وزارة الدفاع الروسية أن طاقم المدمرة البحرية نجح في تدمير جميع الزوراق المسيرة الأوكرانية.