رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير بكلية الهندسة الزراعية

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أعمال التطوير والتجديد «التعلية» بكلية الهندسة الزراعية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سمير حافظ، عميد الكلية.

وخلال الافتتاح تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية الجديدة، والغرف الملحقة بها، إضافة إلى افتتاح الغرف الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بمختلف أقسام الكلية الأربعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر تسهم في بناء الوطن والنهوض والارتقاء به في مختلف المجالات، كما تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الافتتاح الذي يعد إضافة جديدة إلى قطاعات جامعة الأزهر، مشيدًا بجهود كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر، تلك الكلية المتميزة الفريدة من نوعها في الجامعات المصرية والعربية، مثمنًا جهودها في تنظيم فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للكلية تحت عنوان: «دور الهندسة الزراعية في الحلول المناخية وخدمة البيئة» في شهر مارس الماضي 2023م وسط نجاح كبير، إضافة إلى تمثيل كلية الهندسة الزراعية في معرض صحاري ال 34 المعرض الزراعي الدولي في إفريقيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف زعلول، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت روبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.