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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة للرقابة الإدارية بالقنايات تكشف تغيب 170 من العاملين وضبط أدوية منتهية الصلاحية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بجميع صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة.

كما أكد على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة و الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعمل حملات تفتيشية للإرتقاء بقيم النزاهة والشفافية من خلال محاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية للتصدي لكافة أشكال الفساد.

في هذا السياق قام المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجان من قطاعات ( التموين – الصحة – الضرائب العامة – الطرق والنقل – الطب البيطري – الخدمات والمرافق  - المحليات – الزراعة ) للمرور والوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين.

كما قام رجال الرقابة الإدارية بالاشتراك مع  اللجان المشكلة من القطاعات المختلفة بشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمدينة القنايات لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفة لمحطة وقود للتلاعب بالكميات الواردة وتم التحفظ على سجل ٢١ بترول الخاص بالمحطة ، بالإضافة لتحرير ٢ مخالفة لعدد ٢ مستودع توزيع اسطوانات بوتاجاز لعدم الإعلان عن سعر الإسطوانة الحالي وأسماء الموزعين، كما تم ضبط ١١ مخالفة لعدد من مخابز المدينة تنوعت ما بين ( نقص وزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجين ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلي أن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن رصد عدم تواجد ٥٦ من العاملين بمستشفى القنايات المركزي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد ٣٠ من العاملين بالإدارة الصحية بمدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد  الغياب وعدم تواجد ٤  من العاملين بالمركز الطبي بمدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وضبط  ٣ مخالفات لبعض المنشآت الطبية الخاصة (معامل تحاليل – عيادات طبية) بمعرفة لجنة العلاج الحر ، وكذلك ضبط عدد ٣ صيدليات مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية.

كما تبين وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية بمستشفى القنايات المركزي وعدم  الإلتزام بالزي الخاص بمطبخ المستشفي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات ووجود ١١ جهاز معطل بمستشفي القنايات المركزي ( جهاز كيمياء الدم  - أجهزة تنفس صناعي  -   حضانات – ماكينات غسيل كلوي ) ، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح  الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة .

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه بمتابعة سير انتظام العمل بمنطقة ضرائب مدينة القنايات ضبط عدد ٥ مخالفات خاصة ببعض مراكز لتقديم خدمات تعليمية وذلك لقيام أصحابها بمزاولة النشاط دون فتح ملفات ضريبية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتنفيذ الغلق الفوري لها وتشمييع أبوابها بالشمع الأحمر.

وفي قطاع الطب البيطري والمرور على الأسواق اسفرت جهود الحملة عن ضبط ٧ مخالفات بمعرفة اللجنة المُشكله من مديرية الطب البيطري بالشرقية تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار – أغذية مجهولة المصدر ) وضبط ٨ مخالفات تنوعت ما بين ( عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحيه) بمعرفة اللجنة من شؤون البيئة بالمحافظه وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية وذلك أثناء مرور الحملة على بعض ( المحلات التجارية -  محلات بيع الأغذية – مصانع الأغذية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وفي قطاع الزراعة أسفرت جهود  الحملة عن رصد عدم تواجد ٥ من العاملين بالإدارة الزراعية بمدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وضبط شونة رمال وزلط بالجمعية الزراعية بناحية كفر الأشراف بإسم المواطن ( ا.م) ولم يقدم المختصين بالجمعية ما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتم تحرير محضر إثبات لها وضبط ٢ مخالفة لبعض المنشآت التي تزاول نشاط بيع مبيدات ومخصبات زراعية ( وجود مبيدات محظور تداولها) وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة بالشرقية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم التحفظ على عدد ٣  مبيد حشري وزراعي مجهول المصدر وغير متداول بالوزارة.

توريد 480448 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

وفي قطاع الخدمات والمرافق أسفرت جهود الحملة عن سحب ٤ عينات من (محطة طرد مياه الشرب الرئيسية رقم  ٤، ٥ بمدينة القنايات – كافتريا -  مطبخ مستشفي القنايات المركزي - مبني المركز الطبي  ) وإرسالها إلي المعمل المشترك بمدينة الزقازيق لتحليلها ، كما تبين وجود بعض السلبيات والتي تؤثر علي محطة مياه القنايات الجوفية ( وجود صدأعلي ماسورة المياه التجميعية – صدأ بالسلم الداخلي للخزان الأرضي – تهالك بلاط الأرضيات – عدم تأمين وحدة الكهرباء الخاصة بمنظومة الكلور ).

وفي قطاع التعليم أسفرت جهود الحملة عن عدم تواجد ١٢ من العاملين بالإدارة التعليمية بمدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب كذلك تأخر ٤٣ من العاملين بالإدارة عن مواعيد العمل الرسمية.

وفي قطاع المحليات اسفرت الحملة  عن رصد عدم تواجد ٢١ من العاملين  بديوان عام رئاسة مدينة القنايات وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب  كذلك تأخر ١ من العاملين بالمقر عن مواعيد العمل الرسمية وضبط ٤ مخالفات ترخيص بناء برئاسة مدينة القنايات تنوعت ما بين (مخالفة الرسومات الهندسية   -  عدم وجود أصل إقرار الإشراف بملف الترخيص – عدم وجود عقد مقاولة – عدم إستيفاء بيانات النماذج ) صادرة باسم المواطن (س.ع) والمواطنة ( و.م) والمواطن ( ا.ص)  والمواطنة ( س. ا ووجود عدد ٥ معدات ميكانيكية معطلة برئاسة مدينة القنايات.

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