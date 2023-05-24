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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إيطاليا إلى 15 قتيلا

فيضانات إيطاليا
فيضانات إيطاليا

أعلنت وسائل الإعلام الإيطالية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال إيطاليا إلى 15 قتيلاً.

ونقلت وكالة إنسا للأنباء عن السلطات المحلية قولها: إن "عدد الضحايا ارتفع بعد أن عثرت قوات الدرك على جثة شخص مفقود يبلغ من العمر 68 عاماً في مدينة لوغو إحدى أكثر المناطق المتضررة من الفيضانات في مقاطعة “ايميليا رومانيا".

وتعرضت مقاطعة ايميليا رومانيا مؤخرا لدمار كبير جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على غير المعتاد، والتي عزاها خبراء محليون إلى أزمة تغير المناخ ولا تزال المنطقة في حالة تأهب قصوى لمواجهة أحوال الطقس القاسية، حيث يحاول السكان التعافي من أسوأ فيضانات منذ نحو مائة عام.

وتسببت الفيضانات بأضرار جسيمة للاقتصاد المحلي والبنية التحتية، وبلغ عدد البلدات المتضررة من الفيضانات 42 بلدة، ونزوح 23 ألف شخص آلاف شخص من منازلهم، كما يتبقى 34 ألف منزل دون كهرباء.

وتسببت الأمطار الغزيرة أيضاً بفيضان نحو 21 نهراً وإغراق الشوارع والمنازل واضطراب حركة القطارات.

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