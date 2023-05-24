رئيس هيئة البترول: القاهرة الأكثر إضاءة ليلًا من باريس ودول أوروبا

أكد علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ان الهيئة تعمل في اطار منظومة الاكتشافات وتعظيم الإنتاج وإدارة الثروات البترولية مشيرا الى أهمية الاستثمارات الخارجية والاكتشافات الجديدة.

و أكد خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم على أهمية تكاتف كل جهات الدولة لدعم منظمة الاكتشافات والاستثمارات البترولية.



واضاف مجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس":" إن مصر كانت تستورد غاز بقيمة 2.5 مليار جنيه سنويا في عام 2016 وكان تدبير هذا المبلغ يسبب مشكلة كبيرة وقتها الا انه ومع حقل ظهر الاكتشافات الجديدة للغاز حققنا اكتفاء ذاتي من الغاز، و الاتجاه للتصدير وتم ايضا استعادة مصنع إدكو لاسالة الغاز من الشريك الاسباني بالتعاون مع شركة " ايني" الايطالية واتجهنا ل إلى استثمارات أسألة الغاز مما حقق عوائد كبرى من تصدير الغاز خاصة بعد ارتفاع اسعاره عالميا مع تغيير المعادلات التسعيرة لبيع الغاز بعشر أضعاف سعره في السابق.

و لفت رئيس "ايجاس" أن هناك 14 مليون مستخدم للغاز ولو تم حساب الأسر سيكون هناك حوالي 60 مليون مصري مستفيد من الغاز.

واضاف " جلال " ان هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بإنشاء ألف محطة جديدة لتمويل السيارات بالغاز والتحويل إلى السير بالغاز وتم بالفعل إنشاء 60 محطة جديدة للغاز.

واعلن رئيس ايجاس عن بدء برنامج حفر 47 بئرا استكشافية جديدة للغاز والزيت في انحاء مصر في ٣ سنوات وهو رقم كبير وفي سبتمبر المقبل يتم الحفر في حقل كبير جديد وذلك في اطار منظومة الاستكشافات الجديدة.

واشار الى أن هناك خطة لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج رغم اتجاه سعر الغاز للانخفاض خلال الفترة القليلة الماضية مع انتهاء فصل الشتاء.

ترشيد استهلاك الطاقة



وشدد مجدي جلال على اهمية ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية في مصر مشيرا الى ان الناس تستهلك غاز وكهرباء كأنه لا يوجد أي أزمة طاقة او بترول في العالم.



وتابع انه مصور فضائي قام بتصوير الكرة الأرضية من الفضاء ليلا وكانت القاهرة الأكثر إضاءة وسطوعا حتى من باريس ودول اوربا وهو ما يعني ان استهلاكنا للكهرباء اكبر وفي فرنسا يتم اطفاء انوار الشانزليزيه وبرج ايفل ونجح الأوربين في ترشيد استهلاك واستخدام الكهرباء ولذلك لابد من ترشيد استهلاك الطاقة "كهرباء وغاز" وهو استهلاك غير مبرر ومبالغ فيه في مصر موضحا أن اعمدة النور تستهلك 6 جيجا في اليوم ، و أن استخدام الكهربا يستهلك 60% من الغاز المصري ولو تم نوفيره و تصديره لجلب دخل اجنبي كبير لمصر ولذلك اصبح ترشيد الكهرباء الاتجاه للطاقة الجديدة والمتجددة ضرورة خاصة أن المنازل والسيارات لا تستهلك نسبة كبيرة من الغاز ولا تتجاوز 3% من استهاك الغاز محليا بشكل مباشر والمشكلة في استهلاك الكهرباء والذي يعتمد على الغاز